中国6月份一线城市房租下跌

6月和7月是中国传统毕业季，租房市场往往量价齐涨。但在今年6月，重点城市的租房市场未见明显的价格上涨，而且一线城市的租金不增反降。

财新网报道，中国市场机构诸葛数据研究中心上星期五（6月30日）发布报告，显示上述信息。

据报告，6月一线城市平均租金为每月每平方米88.15元（人民币，约16.43新元），环比下跌0.29%。

诸葛数据研究中心近五年的数据显示，2023年6月前，一线城市仅2020年6月的租金因冠病疫情微跌0.04%，其余年份6月租金均表现为环比上涨。2019年6月、2021年6月和2022年6月，一线城市的租金分别环比上涨0.54%、2.71%和1.45%。

每年毕业季，大量毕业生涌入一线城市工作、生活，助推一线城市租赁市场。诸葛数据研究中心指出，2023年就业形势不佳导致租金上涨动力不足。

中国国家统计局发布于6月15日的数据显示，5月全国城镇调查失业率环比持平，为5.2%，但青年失业率连续两个月创2018年有统计以来的新高，升至20.8%。

财新网报道称，一线城市的生活成本压力相对更高，迫使毕业生就业目的地逐渐转向重点二线城市，部分人返乡发展。

诸葛数据研究中心的数据显示，上述趋势带动6月二线城市租金延续上涨态势，尤其是苏州、杭州、无锡等位于长三角区域的热点城市，租赁市场活跃度上升，租金分别环比上涨1.52%、1.21%、1%。

四个一线城市中，租金跌幅最大的是上海和广州，6月租金分别环比下跌1.81%和1.12%。诸葛数据研究中心认为，除了就业景气度不够，近期保障性租赁住房供应明显增加，也是上海租金下滑原因之一。