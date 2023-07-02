北京广告协会要求就蔡徐坤事件做好风险把控

随着中国知名偶像艺人蔡徐坤的负面新闻持续发酵，北京广告协会明星代言规范工作委员会发布通知，要求品牌公司和演艺经纪公司等做好风险把控。

北京广告协会明星代言规范工作委员会旗下微信公众号“明星代言规范委”，在星期六（7月1日）深夜发布通知。这项内容简短的通知称，“近日，中国内地男歌手蔡某某事件逐渐发酵，该事件有进一步炒作及扩大趋势，请相关品牌方、演艺经纪公司、MCN经纪机构对中国内地男歌手蔡某某做好风险把控”。

通知没有表明蔡某某的身份，不过网络舆论大多都认为蔡某某指的就是蔡徐坤。

此前，“明星代言规范委”星期五（6月30日）曾发布题为《蔡徐坤的事情让我们思考了什么？》的文章，称“如何提高危机公关及个人宣传能力，是需要文艺人思考的”。

文章说，万事万物皆相生相克。初有成绩的文艺人及经纪团队若不敬畏因果，敬畏规则，高位时做出任何“失时”与“错位”的动作，最后将“高飞必坠”，黯然收场。

文章也写道，如何躲开那些“破事”，做有价值的事，以高级的方式走自己的路，向阳迎光的发现美，还是需要文艺人思考的。

有网民在星期一（6月26日）爆料，指一名女子在2021年与蔡徐坤发生一夜情，一个月后怀孕。蔡徐坤得知此事后让该名女子堕胎；蔡徐坤的母亲认为此女有意设圈套敲诈，并雇人对女子进行跟踪，在其家门口安装针孔摄影机，被发现后闹到了派出所进行调解。

相关话题连日来多次登上微博热搜榜，但蔡徐坤本人或者经纪公司至今都没有作出回应。

公开资料显示，蔡徐坤现年24岁，2018年从中国首档偶像男团竞演养成类真人秀《偶像练习生》出道。