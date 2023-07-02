杀害女子后潜逃的河南书法家已死亡

中国河南省永城市一名涉嫌重大刑事案而被警方通缉的书法家，被发现时已自缢身亡。

综合《中国新闻周刊》和《新京报》报道，河南永城市新城区6月23日晚发生一起重大刑事案件，一名女子在酒店内遇害，死状惨烈。知情者透露，嫌犯为河南书法家靳创民，他在事发后潜逃并被警方通缉。

据报道，靳创民在潜逃过程中曾给家人打电话称要跳河自尽。

警方和镇村干部星期六（7月1日）在永城市沱滨街道某村一间几年无人居住的民房里，发现已身亡的靳创民。报道称，靳创民的尸体被发现时，“两脚伸直，靠着门坐在地上”。

网络资料显示，靳创民是多个书法、书画、美术协会的会员，还曾被美术中国出版社、国际教育交流促进会、大爱同声艺术团授予“德艺双馨”艺术家称号。

但据《中国新闻周刊》报道，靳创民的多个头衔均有造假之嫌。

在事件发酵后，被提及的一些协会纷纷作出回应。靳创民自称是河南中州文博书画院副院长，但该书院声明称，经对班子领导逐一核查，并无此人。

早在2016年4月，中国书画家协会就在中国社会组织网公布的第五批“离岸社团”“山寨社团”名单中。此外，靳创民简历中提及的许多机构或组织，都无法在民政部门查到登记记录。

多名河南当地书法界人士称，他们并不熟悉靳创民，甚至未曾听闻。