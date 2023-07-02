中国国家气候中心说，今年以来，中国高温日数为1961年以来历史同期最多。全国共发生四次区域性高温过程，具有出现时间早、影响范围广、极端性显著等特征。

中国国家气候中心星期天（7月2日）在官方微信公号发文称，截至6月30日，中国平均高温，即日最高气温大于和等于摄氏35度的日数为4.1天，比常年同期偏多1.9天，为1961年以来历史同期最多。与常年同期相比，华北东部、华东北部、华南西部、西南地区南部及新疆南部、内蒙古西部等地偏多5至10天，局部地区偏多10天以上。

文章说，今年以来，中国共发生四次区域性高温过程，分别是5月28日至6月5日，6月6至12日，6月14至17日和6月21至30日。全国有301个国家气象站日最高气温达到极端事件标准，云南巧家和元谋、北京汤河口、河北廊坊等110站日最高气温达到或突破历史极值。

其中5月28日至6月5日，中国出现今年首次区域性高温过程，比常年偏早16天，主要影响上海、云南、四川、安徽、广东等15个省市。

文章也提到，近10年来，华北地区共发生10次区域高温过程。除了2014年和2015年外，近10年每年6月华北地区都有高温过程发生，但连续多次高温反复出现，实属历史之罕见。从多个指标综合来看，今年6月21至30日高温过程综合强度为今年以来最强，极端性也是近10年来6月最强。

中国国家气候中心预测，今年7至8月的盛夏，中国华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地气温较常年同期偏高1至2度，还将出现阶段性高温过程。