韩正：大国应根据当事国需要和愿望劝和促谈

在俄乌战争持续影响欧洲和世界局势之际，中国国家副主席韩正说，中国愿同各国一道，共同维护世界和平安全，并称有影响力的大国，应根据当事国需要和愿望劝和促谈、斡旋调停，以通过对话解决纷争。

据中新社报道，韩正星期天（7月2日）在北京清华大学出席第十一届世界和平论坛开幕式并致辞。金砖国家新开发银行行长、巴西前总统罗塞芙，俄罗斯前联邦安全会议秘书伊万诺夫、印尼前外长维拉尤达等外国前政要、各国驻华使节、专家学者等400余人出席。

韩正致辞时说，中国愿同各国一道，共同维护世界和平安全，共谋全球发展繁荣，共倡文明交流互鉴，共享人类发展、安全、文明成果。

为此，他提出了四点建议，包括坚持独立自主相互尊重、通过对话协商解决冲突、坚定维护践行多边主义，以及推动包容普惠互利共赢。

在坚持独立自主相互尊重方面，韩正表明，支持一切独立自主探索民主发展道路的努力，尊重不同国家人民对价值实现路径的探索。

谈及通过对话协商解决冲突时，韩正说，国际社会特别是有影响力的大国，应旗帜鲜明地根据当事国需要和愿望劝和促谈、斡旋调停，以对话建互信、以对话解纷争、以对话促安全。

韩正强调，中国式现代化是走和平发展道路的现代化。中国坚定不移地做世界和平的倡导者、建设者和维护者，愿同世界上所有爱好和平、致力发展的国家携手同行、和衷共济，走出一条迈向持久和平和普遍安全的康庄大道，让和平的薪火代代相传。