台学者：美须助台将大陆军机推回台海中线东侧外

台湾学者称，台湾若要避战，美军必须助台将解放军活动推回至台海中线东侧以外区域。

据台湾中央社报道，台湾国防部智库国防院副研究员黄宗鼎6月30日撰文称，6月24日，八架次歼10越过海峡中线，首度飞临台湾本岛邻接区外边界。按北京惯用手法来看，解放军突穿台湾邻接区的日子已不远。

黄宗鼎解释说，“邻接区”是邻接领海外侧至距离基线24海里间的海域，海军、海巡人员在邻接区内，依法得以进行紧追、登临、检查，乃至扣留逮捕等行动。

黄宗鼎认为，邻接区已紧贴台湾本岛及附属岛屿，若将领海空界线视作台湾城关，当前解放军行动已制造“兵临城下”氛围，尤其台湾东部海域邻接区比西部更无防卫纵深，未来台湾东海岸风险将不亚于西海岸。

他认为，当前中国大陆军势东扩，台海现状一变再变，尽管美国期望通过军售、巡弋台海及强化日菲共同防卫等方式抑制解放军，但若美国未能以有效军事外交行动，协助台湾将解放军活动推回台海中线东侧以外区域，即使台湾海空军将现有能量放至最大，应变空间仍会不断被压缩，最终迫使台湾不得不行使自我防卫权。

因此，黄宗鼎认为，如要避战，就得先阻止北京一再改变台海现状，美国必须在台海周边加大海空兵力部署，在平衡军势之基础上，建立适足拒止解放军活动的“新常态”。