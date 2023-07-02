港财政司长：本地GDP较回归时增加超一倍

香港财政司长陈茂波说，香港回归26年来，经济持续发展，本地生产总值（GDP）已超过2万8000亿港元（约4830亿新元），较1997年增长超过一倍。

陈茂波星期天（7月2日）发表网志，庆祝香港回归26周年。他形容这26年来，环境在变、挑战在变，但不变的是国家对香港一直的坚实支持。

陈茂波写到，香港回归后经历并克服了不少重大挑战，例如1998年的亚洲金融风暴以及2008年的环球金融海啸，深刻体会到管控金融风险的重要；也经历了2003年沙斯（SARS）及长达三年的冠病疫情，深切明白防疫抗疫需社会合力应对。

陈茂波也说，从2014年的“非法占中”及2019年的“黑暴”，深刻认识维护国安的重要性。他指出，每个挑战都不容易，但均以“逢山开路、遇水搭桥”的精神灵活应变、全力拼搏，克服挑战并汲取经验。

经济方面，陈茂波写到，香港经济持续发展，GDP已超过28000亿港元，较1997年增逾一倍，年均增长率约2.8%，高于其他先进经济体同期的平均1.9%增长率；香港的人均生产总值也达到4万9000美元（约6万6250新元）的高水平。

陈茂波也介绍，港府在医疗、社福和教育的开支持续增加，男女平均预期寿命均较回归时增加约四岁，一定程度反映了生活水平的持续改善。他并指，香港在去年的“人类发展指数”排中，位列全球第四，仅次于瑞士、挪威及冰岛，反映香港的综合发展水平和生活质素处领先位置。

陈茂波写道：“回望，是为了更好的认识过去、立足现在、谋划未来，让前方的路走得更踏实稳妥、让往后的发展更光明广阔。”

他指出，26年来，环境在变、挑战在变，但不变的是国家对香港一直的坚实支持，从食品稳定供应到惠港政策；另外不变的是香港人的灵活和奋力拼搏，还有港府要更好发展经济、改善民生、服务市民的心志。他形容，这些力量让香港在不同阶段化危为机，并把握新机遇跃动腾飞。

陈茂波强调，要继续抓紧历史发展机遇，特别是让年轻人更深入了解国家发展进程、理念、道路和目标，让他们都能把握好“黄金机遇期”，充分发挥所长，贡献国家。