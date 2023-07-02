海南严防高考移民 限制69名省外考生报考资格

中国海南省严打高考移民现象，对120名自省外转入海南省参加高考的考生进行严格资格审查，对其中69人的报考资格予以了限制。

据澎湃新闻星期天（7月2日）报道，海南省教育厅公布数据显示，今年海南省进一步加强高考报名资格审查工作，在高考报名资格审查期间依法依规确认747名考生报考资格受限，其中80名考生是通过大数据筛查、监督举报等方式核查发现。

海南省教育厅相关负责人介绍，今年海南参加高考人数为7万零69人，包括本省普通高中应届毕业生6万3805人、往届生5117人、中职应届毕业生1027人，以及符合相关政策条件自省外转入海南省参加高考的考生120人。

该负责人称，为确保考试公平公正，海南省对120名省外转入参加高考的考生进行了严格资格审查，经过与公安等多部门采取多种手段反复核查，确认其中69名考生因户籍、学籍、在校就读情况等，只能报考原本科B批（即民办本科或独立学院）和高职专科批院校、本省高职专科批院校；另外51名考生符合海南省驻琼部队现役军人子女等报考政策条件，不受报考批次限制。

根据海南省教育厅的相关规则，本人在海南省有常住户口，但不符合特定报考条件的考生，可以在海南省报名，但只能报考原本科B批及高职专科学校。可以不受报考批次限制的条件包括考生拥有海南省高中阶段学籍并修满规定年限、监护人为海南省认定的高层次人才，或监护人为驻琼部队现役军人等。

海南省教育厅相关负责人称，海南对“高考移民”一贯保持高压态势，发现一起、处理一起，随时发现随时处理。对违规取得海南省高考报名资格、录取资格的高考移民，依法依规作出取消报名资格、录取资格直至取消高等教育学籍、学历的处理，涉嫌违法的移交司法部门严肃处理。

此外，海南省网信办6月5日曾召开海南省专项打击违规“涉考”自媒体乱象新闻通气会，指部分自媒体账号为博眼球蹭流量，毫无底线炒作海南“中高考移民”等社会热点，歪曲解读海南中高考相关政策，肆意散布涉考谣言信息，严重扰乱海南省中高考期间网络传播秩序。

海南网信办称，为严厉整治涉考自媒体乱象，网信办据相关法律法规，扎实履行属地管理责任，积极统筹协调教育、公安、市场监管等部门，结合“清朗”专项行动，指导相关平台对“中考移民咨询”“高考移民咨询”“高考咨询”“高考咨询师”等一批涉考自媒体账号予以打击处置。

资料显示，中国高考实行分省定额录取的模式，不同省份录取分数线不同，而海南省由于考生人数相对较少、分数线相对较低，吸引了部分其他省考生“移民”高考。