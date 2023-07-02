美媒：中国房地产市场进入棘手的新阶段

美国媒体报道，中国为稳定摇摇欲坠的房地产市场而进行的长期行动，似乎正进入一个棘手的新阶段：数据显示购房需求正在减弱，而二手房挂牌量正在激增。

《华尔街日报》星期五（6月30日）报道，中国房地产销售在2023年初出现了短暂的回暖。但包括上海在内的主要城市楼市成交量最近不断下降，中国大多数城市的房价都在下跌。

雪上加霜的是，越来越多的房主正在将他们的住房挂牌销售，这推动新增的二手房挂牌量创下数年新高。

根据研究机构上海易居房地产研究院的数据，在包括上海、北京、广州和杭州在内的13个主要城市，5月份二手房挂牌量比去年12月增长了25%，其中上海的挂牌量激增82%，武汉的挂牌量增长72%。

报道称，从某种程度来说，这一增长表明中国经济在经历了两年多的冠病疫情防控后开始正常化。疫情防控期间许多业主的生活按下了暂停键。许多人现在重新开始计划结婚、生子或搬迁，为此他们必须把房子卖掉。

不过，一些卖家说，他们卖房是因为面临财务压力，或者对市场失去信心，想在楼市变得更糟之前尽早脱身。

分析师警告，如果有太多的房主同时尝试卖房，可能会加剧供应过剩的担忧，给中国的房价带来新一轮的下行压力，损害人们原本就已十分脆弱的经济信心。

仲量联行首席中国经济学家庞溟分析，住房供过于求的情况恶化时，房价肯定会承压。他称，看来大家都在等待房价见底。

青岛的一位卖房者告诉《华尔街日报》，此前她不得不多次大幅降低要价，最终在6月初找到了一位买家。她的房子最初挂牌价约12.6万美元（下同，约17万新元），但最后不得不以约合9.7万美元的价格成交。

至少自2021年以来，中国的房地产市场就一直令人担忧，此前中国政府收紧了对开发商的信贷以遏制投机行为。一些开发商已经发生违约，给债券市场带来一波又一波的冲击。

然而房价从未出现同样程度的下跌。受冲击的主要是开发商、债券持有人和负债累累的地方政府，后者严重依赖向开发商出售土地来获得运营资金。

根据在线房地产平台诸葛找房的数据，过去一年，中国100个重点城市的二手房均价下跌0.7%。在美国，2008年前后房地产市场泡沫破裂后的三年里住宅价格下跌了14%。

过去一年，中国的地方政府已经采取措施来支撑房价，包括禁止房企提供大幅折扣。

《华尔街日报》报道形容，提振房地产市场对中国政府而言至关重要：房地产在中国经济活动中占到了四分之一之多。房地产也是普通中国人财富的主要来源。

如果景气度继续下降，可能会进一步拖累中国经济。在去年年底中国政府结束冠病动态清零政策后，中国经济活动起初出现了井喷，但在最近几个月陷入了停滞。