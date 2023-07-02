中国烘焙品牌克莉丝汀卖楼抵债 已关闭所有门店

中国知名烘焙品牌克莉丝汀已关闭所有门店，并且抛售房产抵债。

据第一财经星期五（6月30日）报道，在执行董事千万豪宅被拍卖抵债后，克莉丝汀在6月23日再次公告，抛售上海两处房产套现超1600万元（人民币，下同，约298万新元）。

截至2023年2月28日，克莉丝汀拖欠金额约为5700万元。

公告称，由于拖欠货款，若干供应商已展开法律程序，冻结了克莉丝汀集团的银行账户，被冻结金额约350万元至400万元，造成了克莉丝汀出售物业来缓解财务压力的局面。

多年前退出一线运营的克莉丝汀创始人罗田安称，已向香港警务处报案，质疑克莉丝汀目前管理经营者的账目问题。

罗田安说：“如果相关部门经过一系列调查后，最终可以让克莉丝汀破产重整，那么我非常希望可以让有能力也有心做好克莉丝汀的人来‘接盘’。”

从过往业绩来看，自2013年后，克莉丝汀已连续九年亏损，营业收入也在逐年下降。

据报道，克莉丝汀在2022年7月被曝上海几乎所有门店已暂停营业，待兑付的预付卡券金额超2.5亿元，存在门店房租、员工工资被拖欠等多种问题。

今年3月，克莉丝汀上海总部已经人去楼空。实际上，克莉丝汀旗下所有门店自2022年12月起，均已暂停营业。

克莉丝汀成立于1993年，也是较早一批外资投资的烘焙企业代表，以西式烘焙冷链技术、中央烘焙工厂模式以及品牌化连锁经营模式而声名在外。在2012年，成立20周年之际，克莉丝汀在港交所上市，被称为“烘焙第一股”。