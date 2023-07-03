纪念毛泽东游长江 江西南昌将举行两千人横渡赣江活动

中国江西省南昌市官方为纪念中共已故领导人毛泽东1966年7月16日在长江武汉段游泳15公里，决定在7月15日举行千人横渡赣江活动，全程约2000米，参加总人数2000人左右。

据澎湃新闻报道，南昌市官方称，这次活动旨在深入贯彻落实中共二十大精神，纪念毛泽东“7·16”畅游长江，宣传赣江优美生态环境，丰富群众文体生活，吸引市民和运动爱好者看比赛、游赣江、观美景、品美食，展示南昌悠久的历史文化和独特的人文魅力。

据微信公众号“南昌发布”消息，江西省委常委、市委书记李红军星期六（7月1日）主持召开市委书记专题会议，研究部署横渡赣江系列活动有关工作。

会议为横渡赣江活动作出许多具体指示，包括要精选渡江线路、规划活动时间，备足补给物资，扎实开展参与人员选拔，实行实名点录，做好身体检查、体能测试，渡江过程中要按照百人一组编队，团进团出、团上团下，防止单独行动等。

会议还强调，要以活动为契机，精心组织夜市、文体展演等，持续做旺人气，激发消费活力；也要浓厚宣传氛围，充分运用全媒体手段，做好活动前期预热报道、渡江实况报道、后续跟踪报道，展现南昌自强不息、拼搏向前的城市品格。

据报道，南昌市西湖区6月29日-30日开展了游泳技能达标测试活动，设定了不超过65周岁、不低于16周岁的年龄规定，13分钟内蛙泳游完400米为合格的测试标准。另外，南昌市红谷滩区、南昌市进贤县等地发布的活动报名通知也要求报名人员13分钟内蛙泳游完400米。