中国官媒评虚拟人产业：需技术创新和监管护航双轮驱动

中国官媒《人民日报》星期一（7月3日）针对虚拟人产业发表署名评论文章说，虚拟人产业的健康成长，有赖于技术创新和监管护航的双轮驱动。一方面要在关键核心技术上不断突破，另一方面，虚拟人快速发展延伸出的数据安全、个人隐私保护和伦理风险需同步纳入考量。

文章指出，近年来，从文娱传媒到金融科技，虚拟人产业应用领域不断拓展，一大批虚拟人入职不同岗位，大显身手。相关机构预测显示，到2030年，中国虚拟人产业整体市场规模将达到2700亿元（人民币，约503亿新元），成为壮大数字经济的新增长点。

文章说，作为以数字技术打造的拟人化形象，虚拟人产业之所以能蓬勃兴起，关键在于市场需求广阔、应用场景丰富。从消费端看，无论是新闻播报、舞台竞演还是生活陪伴，语气、样貌及姿态都“形似人”的虚拟人，能给人们提供线上线下融合的沉浸式交互体验，不断满足人们对美好生活的向往。从企业端看，作为企业重要的数字资产，生成速度快、生产成本低的虚拟人，不仅能助力企业降本增效、释放生产力，还能根据不同业务特点和应用场景，孵化千行千面的数字员工，从而为客户提供差异化、个性化的服务，提升市场竞争力。

文章说，虚拟人应用的步伐加快，也得益于数字技术的持续创新和产业链的不断完善。当前，中国已基本形成较为完整的虚拟人产业生态，虚拟人产业总体呈现快速发展的态势。作为一种面向未来的新技术，虚拟人产业的健康成长，有赖于技术创新和监管护航的双轮驱动。

文章强调，一方面，要在人机交互、虚拟现实和3D显示设备等关键核心技术上不断突破，从单向展示的身份型虚拟人向双向交互的服务型虚拟人转变，推动虚拟人加速迈入大规模应用期，为消费市场和企业服务创造更大价值。以核心技术和核心设备为依托，一大批“听得清、听得懂、会表达”的虚拟人深度融合千行百业，将成为重塑产业竞争优势的新生产力，通过更高效的产业协作，为经济增长注入新动能。

另一方面，技术创新进入深水区、前沿地带，法治是最可靠的轨道。作为由新一代信息技术支撑的新业态，虚拟人快速发展延伸出的数据安全、个人隐私保护和伦理风险需同步纳入考量。

文章建议相关部门紧跟创新需要，及时健全合规体系，让虚拟人产业在法治轨道上实现健康规范发展。

文章最后说，发展数字经济是大势所趋。随着5G、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术的蓬勃发展，在不远的未来，虚拟人有望成为数字世界和现实世界的交互入口，为人们带来更智能、更沉浸的数字生活新体验。