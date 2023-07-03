郭台铭提五大高教改革主张 吁召开教育国是会议

鸿海创办人郭台铭星期天（7月2日）晚上在脸书发文，就如何提升台湾整体高等教育品质，提出五大主张，包括召开教育国是会议，广征学者、专家、家长与学生意见等。

郭台铭提出五大主张，第一是未来大学采用“2+2”课程设计：大一、大二由教授开设基础课程，教授知识理论，让学生们能够广泛地追求各领域知识。大三、大四由业界业师与教授合开实务课程，并在暑假安排至业界实习，不仅是工业相关科系，农业与服务业相关科系也可适用，“教用合一”彻底解决学历通膨问题。

第二是大幅提升高教资源。郭台铭认为，政府有责任在八年内，逐步将高等教育的经费从台湾总GDP的0.39%，提升至经合组织（OECD）会员国平均1%的水准，改善目前大专院校的研究与教学环境设备，提升整体高教的品质，让台湾学子的教育水准与世界接轨，其智识与技能能与业界接轨。

第三是缩短公私立大学资源的落差。郭台铭指出，台湾公立大学生每年可获得政府补助3332美元（约4507新元），而私校大学生仅能获得1163美元补助，但台湾56%的孩子都就读私立大学，而且往往都是经济相对弱势的家庭，“教育是社会阶级流动的动力”，缩短公私立大学资源的落差，给每个孩子公平的机会，才是真正的正义。

第四是减轻教授非必要的行政与招生负担。郭台铭直言，许多教授都必须兼任学校行政工作，以及招生业绩，特别是私立大学的教授们。面临少子化，再加上个人著作升等压力，能花在教学与辅导时间逐年被大幅压缩，孩子的教育品质成为直接的受害者。如何减轻大学教授非必要行政工作，转而追求教育品质，是政府当下就该重视的议题。

第五是召开教育国是会议。郭台铭指出，民进党执政七年来，14所私立大学院校退场，却完全看不到高教长远政策与资源分配的规划与作法，面临少子化与全球化的挑战，有必要召开会议广征学者、专家、家长与学生意见，作为台湾未来教育体系改革的参考。

郭台铭说，教育制度，要能博大要能高，他引述胡适名言说“为学要如金字塔，要能博大要能高”，这句话现在听起来，还是格外有份量。教育政策，何尝不是如此呢？

郭台铭最后呼吁，“放过孩子吧”，孩子们对于高等教育的美好愿景，绝对不该牺牲在错误的“3+1”政策（服兵役男子在三年内完成大学学业，剩余一年当兵）。他呼吁把问题焦点放回高教环境的检讨，指出唯有更优质的高教环境、更公平的教育机会、更符合世界趋势的教用合一，才是台湾高教体系真正需要的改革方向。

郭台铭近期动作不断，未来是否参选台湾总统及相关动向持续引发关注。外传郭台铭可能在7月23日国民党全代会召开前，宣布独立参选台湾总统。朱立伦对此认为，郭台铭在公开、书面以及国民党总统参选人侯友宜被提名后，都立刻表达全力支持，“这类传言姑且听之”。