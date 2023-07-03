山西三未成年逼男孩吃粪便 当地警方已立案

针对网传视频中，中国山西一小男孩被逼吃粪便一事，当地官方通报称，实施欺凌者是三名未成年人，公安机关已经立案并进行严厉批评教育，目前双方已经达成和解。

据澎湃新闻星期一（7月3日）报道，网传视频中，一个小男孩手拿粪便坐在地上，吃进嘴里后发出咳嗽干呕的声音，而旁边有一个声音要求小男孩“咽了”。之后欺凌者不知用何种方式威胁小男孩，只在视频中听到小男孩说“不不不，不用，我吃”。

相关视频6月30日在网上传播后，引起中国网民的不满，相关词条一度登上新浪微博热搜榜。

山西晋中介休市网信办星期六（7月1日）通过中共介休市委宣传部官方微博“介休发布”发布通报，称据查，事件发生在6月17日张兰村长泰园小区附近，三名未成年人欺凌一名未成年人，并将视频发布在网络平台上。

通报称，对此，公安机关已经立案，对实施欺凌者及其家长进行了严厉批评教育，责令家长对子女严加管教并对被欺凌者及家长赔礼道歉。同时，教育部门已安排心理辅导教师对此次事件的受害者进行心理疏导，尽快消除对其心理健康带来的消极负面影响。

据通报，目前双方家长已经达成和解。

通报还说，今后将进一步加强未成年人的教育和管理，杜绝类似事件发生，并希望网民不要传播相关图片、视频，避免给受害人造成二次伤害。