中国官媒称“慢就业”不是贬义词

中国年轻人失业率屡创新高之际，中国官媒发文评论“慢就业”现象，指其不是贬义词，需要从两面看待。

中国国务院主办的中共直属党报《经济日报》星期一（7月3日）发文称，随着2023届毕业生陆续离开校园，调查数据显示，选择“慢就业”的应届生从去年的15.9%，上升到今年的18.9%。

互联网资料显示，“慢就业”是指大学生在毕业后，既不打算马上就业也不打算继续深造，而是暂时选择游学、支教、在家陪父母或者创业考察等。

《经济日报》文章称，虽然存在争议，但“慢就业”并非贬义词，“毕竟大多数慢就业不是不就业，更不是躺平。”

文章指出，对于慢就业现象，要区分被动选择和主动选择两种情况。其中，由于今年青年就业压力依然较大，未就业毕业生和失业青年不得不被动选择慢就业，继续搜寻合适的岗位。针对这种情况，应当持续不断提供就业服务，让有就业意愿的青年尽快就业或参与就业准备活动。

文章介绍，中国人力资源社会保障部6月底及时启动了2023年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动，制定了详实计划，在7月至12月期间，对2023届离校未就业高校毕业生开展服务，提供政策宣介、职业指导、岗位推介、技能培训或就业见习等机会。

对主动选择慢就业的青年人，文章称也应当区别引导，开发更多有针对性的专项技能培训课程和服务，增强青年群体适应产业发展、岗位需求和基层就业的能力。

文章也提醒，毕业后留出过长时间去观望、一味求稳求好，也有可能造成心理焦虑，挫伤自信甚至逃避现实。家庭、学校和青年人应当做好合理规划和调控，提升个人适应社会的能力，以免“高不成低不就”。此外，也应充分发挥人力资源服务机构的信息桥梁作用，阻断毕业生向消极就业、懒就业方向变化，通过改善劳动条件、规范企业行为增强对高校毕业生的吸引力。

文章最后呼吁，无论对就业前景有什么样的预期，归根到底要靠实践和奋斗来实现，“只要方向清晰、方法对路，就不愁找不到工作。”

据中国教育部预测，今年将有1158万名应届高校毕业生，比2022年增加80余万，创历史新高。此外，今年归国求职的留学生人数预计突破100万，即有就业需求的大学毕业生总量将超过1250万。

与此同时，中国青年失业率则持续攀升。据官方公布数据，今年5月中国16岁至24岁的青年人失业率上升至20.8%，是自2018年有该项统计数据以来的最高值。