中国央视爱奇艺等清空蔡徐坤相关内容

中国官媒央视新闻、北京卫视以及爱奇艺官博等清空中国顶流明星蔡徐坤相关内容。“央视频下架蔡徐坤所有视频”话题星期天（7月2日）冲上新浪微博热搜榜榜首。

综合证券时报和界面新闻报道，在央视频APP和央视频微博搜索蔡徐坤，均无相关结果。在央视网输入蔡徐坤，也显示：抱歉，没有找到“蔡徐坤”的相关视频结果。

北京广告协会明星代言规范委官微7月1日晚上发布《关于对中国内地男歌手蔡某某舆情发酵的风险提示》称，蔡某某事件逐渐发酵，该事件有进一步炒作及扩大趋势，请相关品牌方、演艺经纪公司、MCN经纪机构做好风险把控。

此外，中国国家企业信用信息公示系统显示，北京蔡徐坤影视文化工作室被列入经营异常名录。信息显示，6月28日，北京市通州区市场监督管理局因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”，将北京蔡徐坤影视文化工作室列入经营异常名录。

中国综艺节目《奔跑吧》官方微博6月30日发文称：“因编排调整，原定今天（本周五）20:20播出的《奔跑吧》将延期播出，感谢各位观众的支持。”根据节目预告，原定播出的嘉宾有蔡徐坤。

24岁中国顶流偶像蔡徐坤6月26日传出负面新闻，网上爆出他两年前和女子一夜情之后要求女方堕胎，还因蔡母雇用私家侦探跟踪该女而闹上警局。

目前，蔡徐坤方面仍未对事件发表任何回应。