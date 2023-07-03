6月财新中国制造业PMI降至50.5

财新星期一（7月3日）公布中国6月制造业采购经理指数（PMI）报50.5，较5月小幅下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。

这一走势与中国国家统计局并不一致。统计局公布的6月制造业PMI小幅上行至49.0，高于5月0.2个百分点，连续三个月低于荣枯线。

从分项数据看，6月制造业生产指数从5月的11个月来高点明显下行，但仍维持在荣枯线以上；制造业新订单指数也在扩张区间略有回落。分三大类商品看，仅消费品类需求增加，中间品类基本持平，投资品类新订单减少。

外需方面，6月新出口订单指数仅略高于临界点，显示海外新业务量变化不大。样本企业反映，全球经济状况转弱，导致出口不振。具体来看，消费品类与投资品类外需下降，仅中间品类微升。

5月录得2020年3月以来最低后，6月制造业就业指数在收缩区间略有反弹，仍明显低于荣枯线。企业表示，由于销售低于预期，重新调整产能，因此压缩用工。三大类产品用工均有收缩，其中投资品类最为明显。6月积压业务量指数重回临界点以上，但积压率相对较低。部分企业新业务量增加，导致积压订单量上升，但也有一些企业表示产能充足，能够及时处理订单。

原材料降价继续带动制造业成本下降。6月制造业原材料购进价格指数在收缩区间小幅下降，其中中间品类与投资品类成本下降，消费品类微升。随着成本下降、市场竞争加剧，企业继续降价促销，出厂价格指数在收缩区间略有上升，仍明显低于荣枯线。

原材料供应改善，加之制造商因销售增长而要求供应商加快交货，6月供应商交货时间指数持续高于临界点，但较上月小幅回落。

6月制造业产出预期指数在扩张区间继续放缓，已降至2022年11月以来最低。调查显示，17%的制造商预期未来一年将增产，理由是海内外经济将会改善，支撑顾客需求上升，6%的企业预期减产，对市况相对疲弱表示忧虑。