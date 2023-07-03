港区全国人大常委李慧琼倡大学生大湾区上课半年

全国人大常委会会议的全国人大常委会委员、香港民建联主席李慧琼就《爱国主义教育法》指出，爱国主义教育和国民教育的目标，是让市民增加认识国家历史及国情。她建议香港部份大学设有大湾区分校，大学应该让学生最少在大湾区分校上课半年。

综合香港商业电台和《星岛日报》报道， 对于中国人大常委会正进行咨询的《爱国主义教育法》，李慧琼说，爱国主义教育和国民教育的目标，是让市民增加认识国家历史及国情，提升国民身分认同，从而令“爱国之情油然而生”，香港教育局已经推出一系列相关措施，包括中小学每星期要升国旗、唱国歌。

她认为，香港部份大学设有大湾区分校，大学应该让学生最少在大湾区分校上课半年，另外半年则在英美或一带一路国家交流，让学生放眼世界。

李慧琼还说，“一国两制”下当然不是大陆每条法例都适用香港，但特区政府也要思考背后的原则和精神，她认为港人在认识中国模式方面要再加强，指出“很多市民连人大都不知道是怎么一回事，都是因为过去几年香港那么乱，人大接连出了几招，大家才识得一点点”。她认为所有感情产生，都是从正确认识开始，港人对国家的执政党、政府、人大政协等架构要有更多理解。

对于近年七一没有团体举办游行示威，李慧琼说，在新时代下，她不认为游行是最有效方式。她也未决定自己未来一年会否举办游行，但会考虑游行是否最有效及必须的做法、会否带来社会影响，甚至被人“骑劫”。她说，自己重视理性沟通，最重要是以守法理性的方式表达意见。