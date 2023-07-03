蔡徐坤首度回应一夜情堕胎传闻：交往均属双方自愿

中国顶流明星蔡徐坤被爆和女子一夜情并要求女方堕胎一周后，蔡徐坤星期一（7月3日）通过个人微博首次回应称，他和C女士的交往均属双方自愿，既不存在“女方为未成年”的情况，也不存在所谓的“强制堕胎”，不涉及违法行为。

蔡徐坤在微博发文说，两年前他处于单身状态，与C女士有过交往，双方之间的私事已经在2021年妥善解决，彼此没有进一步的纠葛。

他指出，自己和C女士的交往均属双方自愿，既不存在“女方为未成年”的情况，也不存在所谓的“强制堕胎”，不涉及违法行为。恳请相关自媒体不传谣、不信谣。

蔡徐坤最后说，这个教训是惨痛的，这两年的时间里，他也在自责和懊悔中。再次向一直支持信任他的歌迷们道歉，向一直关注他发展与成长的媒体朋友们道歉。他并承诺今后会严格约束自己的言行，接受大众和社会监督。也请大家尊重和保护当事人特别是C女士的个人隐私。

24岁的蔡徐坤上星期一（6月26日）爆出他两年前和女子一夜情之后要求女方堕胎。

中国综艺节目《奔跑吧》官方微博6月30日宣布，原定有蔡徐坤参与的节目延期播出。北京广告协会明星代言规范委官微7月1日晚上发布风险提示称，蔡某某事件逐渐发酵，请相关品牌方、演艺经纪公司、MCN经纪机构做好风险把控。

中国官媒央视新闻、北京卫视以及爱奇艺官博等7月2日清空了蔡徐坤相关内容。