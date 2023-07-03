民进党：服贸有强烈政治目的 与CPTPP完全不同

针对国民党立法院党团质疑民进党政府只要《跨太平洋伙伴关系全面进展协定》（CPTPP），不要《海峡两岸服务贸易协议》（简称服贸），民进党发言人张志豪说，服贸具有强烈政治目的，与目前政府争取加入的CPTPP完全不同。

据《联合报》报道，张志豪星期一（7月3日）说，台湾的经济路线要继续走向国际，不能走回头路，把经济产业锁在大陆。他提出，台湾加入CPTPP无需以“一中原则”作为政治前提，但要重启服贸、货贸，则必须符合“九二共识”、“一个中国”等强制政治框架，不仅是不正常的经贸交流，也使北京遂行对台以商围政、以经促统的政治目的。

张志豪指出，重启服贸除了有政治风险，也存在不对等前提开放后的潜在经济冲击，台湾和大陆经济一体化后，所承担的政治风险，远大于经济效益。

至于CPTPP，张志豪指这是一组多边关系的自由贸易协定，台湾加入CPTPP，是跟其他12个经济市场进行贸易自由化，虽有开放，也能透过分散市场风险降低经济冲击，这跟两岸双边协定“完全不同意义”。

张志豪认为，一旦重启两岸服务贸易协定，将大范围影响的台湾业种，包括商业服务业、通讯服务业、批发零售业、观光旅游业、医疗社服业等10大产业，并直接冲击400万的台湾就业人口，拉低台湾产业薪资水水平。他也说，大陆企业和其从业人员，都将进到台湾掌握经营权与取代台湾劳工，对台湾经济安全威胁不能等闲视之。

张志豪还说，请支持重启服贸的国民党及总统参选人侯友宜，以及民众党总统参选人柯文哲，必须向台湾民众说明清楚，服贸对各行各业和对年轻人就业机会的冲击，不要冒进爆冲伤害台湾。