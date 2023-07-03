王毅：中日韩合作要重整行装再出发

中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅在一场论坛中说，中日韩三方应当保持战略定力，维护合作的正确方向。他也强调要通过此次论坛，“在青岛发出中日韩合作重整行装再出发的明确信号”。

据中国外交部网站消息，王毅星期一（7月3日）在青岛举行的2023年中日韩合作国际论坛中发表题为“把握正确方向，共同振兴亚洲”的讲话。

王毅回顾说，20年前中日韩发表了第一份联合宣言，宣言指出三方合作旨在促进发展、加强东亚合作，维护地区乃至世界的和平与繁荣。这是三国合作的初心和肩负的使命。三国合作正是秉持这份初心和使命，从无到有、从小到大，逐步成长为本地区最具影响力的次区域合作机制，为三国和亚洲的现代化发展提供了重要的动力。

他还以不点名的方式批评美国指出，“近年来这种局面正在面临挑战，个别域外大国为了谋求地缘私利，刻意宣传意识形态的差异，编织各种排他性的小圈子，试图以对抗取代合作，以分裂取代团结。”

王毅指出，如果放任这一趋势发展，不仅严重干扰三国合作的顺利推行，也将不断加剧地区形势的紧张对立。

王毅说，“亚洲是我们的共同家园，三国是搬不走的近邻。”站在时代的十字路口，中日韩三方应当保持战略定力，把握时代潮流，汲取历史智慧，坚定维护三国合作的正确方向。过去十年，中日韩相继实现快速发展，成功推进现代化进程，关键就在于秉持和平发展理念，要尊重历史核心利益，理解各自选择的道路。

王毅最后说，中国自古就有“亲仁善邻”的传统，中国绝不会重蹈历史上一些大国曾经走过的扩张掠夺的老路，也反对任何当今的国家推行单边霸凌的行径。