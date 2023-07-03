中国海军护航编队罕见访问西非

中国海军罕见到访非洲大西洋海岸，由南宁舰领头的中国海军护航编队星期天（7月2日）抵达尼日利亚访问。

中国驻尼日利亚大使馆官网星期一（3日）发布新闻稿通报上述消息。

根据新闻稿，中国海军第43批护航编队于7月2日上午抵达尼日利亚拉各斯，开始为期五天的访问。

中国驻尼日利亚大使崔建春在欢迎仪式上说，此次访问展示了中尼两国之间的高度政治互信，必将对进一步深化两军关系、共同应对地区安全挑战、维护世界和平与发展产生深远影响。

尼日利亚海军总部政策计划部长阿克潘少将欢迎中国海军编队到访，表示此次访问将进一步巩固两国关系，尤其是尼日利亚海军和中国海军的友好合作。尼方愿与中方共同应对海上安全威胁，维护几内亚湾和平稳定。

崔建春等参观南宁舰，并与编队指挥员和舰上官兵进行了交流。崔建春介绍了中尼关系，并表示编队致力于维护海外同胞安全，履行国际义务，传播和平友谊，受到国际社会赞誉。仪式结束后，中尼欢迎人员分批次登舰参观。中国海军护航编队指挥员星期天下午对当地学校进行了捐赠慰问。

据路透社星期一报道，油产丰富的西非是全球原油的重要出口地，其中安哥拉和尼日利亚是中国原油的主要供应国。中国主要油气勘探及生产企业中国海洋石油集团有限公司（CNOOC Ltd）也在尼日利亚海岸外进行深海生产。

报道称，过去30多年，中国透过投资、贸易和贷款扩大在非洲国家的影响力，因此外界有传闻指几内亚湾可能成为中国军方的潜在基地。

2016年，陷入财务困境的中非西部岛国圣多美和普林西比，在与台湾断交后，恢复与中国大陆的邦交。圣多美和普林西比曾在1975年与中国大陆建交，1997年断交后改与台湾建交，直至2016年才断绝邦交。

2017年，中国在东非国家吉布提东北部开设首个海外军事基地，引发外界关注在解放军扩展离大陆数千公里外的军事实力之际，北京或将设立更多区域“物流设施”。