雄安获京津冀支持建设为中国足球发展重点城市

北京市体育局、天津市体育局、河北省体育局星期六（7月1日）举行京津冀体育产业大会并签订相关协议，内容包括三地将共同推进河北雄安新区体育产业发展，支持雄安新区体育设施建设，建设全国足球发展重点城市。

据《河北日报》消息，为携手推进京津冀体育产业协同发展迈上新台阶，7月1日，北京市体育局、天津市体育局、河北省体育局在河北张家口崇礼举行了2023京津冀体育产业大会。会上，相关部门、单位签订了《深化京津冀体育产业协同发展战略合作协议》《京津冀体育产业资源交易平台委托协议》《京津冀体育产业联盟成立协议》。

据了解，三地将共同推进河北雄安新区体育产业发展，支持雄安新区体育设施建设，建设全国足球发展重点城市，打造全国全民运动健身模范城市，打造体育与城市生态、经济、社会、文化融合的典范，打造成具有鲜明体育文化特色的未来之城。这是北京、天津、河北三省份首次通过协议的形式明确支持雄安新区建设全国足球发展重点城市。

中国足球发展重点城市建设以五年为一个周期。“十四五”期间计划全国建成16至18个重点城市。公开报道显示，“十四五”期间，全国足球发展重点城市共有16个，分别是上海市、成都市、武汉市、深圳市、广州市、长春市、重庆市、大连市、青岛市、北京市、延边朝鲜族自治州、苏州市、杭州市、梅州市、西安市和南京市。