中国两处景区拆除围挡 央媒：“围墙挡景”招反感

中国多地景区出现的“围栏挡景”现象引发争议，有两处景区遮挡视线的围挡证实已被拆除。

据央视新闻报道，当地官方相关部门均在星期天（7月2日）证实，黄河壶口瀑布陕西侧沿线500余米建起来的“安全墙”，以及云南九龙瀑布景区沿线遮挡视线的围挡已全部拆除。

陕西省宜川县黄河壶口风景名胜区管理局相关负责人回应说，面对舆论关切，当地管理部门邀请多方面专家讨论，最终确定整改方案。

“安全墙”拆除后，相关部门将通过在该路段强化交通管理、加挂温馨提示音箱、增加交警巡逻等措施，保障道路交通安全、畅通、有序，防止因人车逗留发生交通拥堵和事故。

黄河壶口瀑布景区沿线公路“围墙挡景”事件在今年5月曾引起关注，宜川县文旅局此前回应称，瀑布沿线两侧的围墙或围挡物是出于安全考虑所建，并非为了防止游客偷窥景色。

另据红星新闻报道，有网友星期六（7月1日）发帖称，云南省曲靖市罗平县九龙瀑布群风景区在公路边用围栏遮挡风景。该景区相关工作人员说，景区属于自然景区，从开发以来都是封闭式管理，围栏是为了游客安全。

报道称，该景区于星期一回应，称相关围栏已在星期天晚上被拆除。

景区“围墙挡景”事件在中国网络引发广泛关注。不少网友认为，这种做法是为了防止路过的游人观看景观，游客因此只能购买价值百元人民币左右（约18.6新元）的门票，来欣赏景区壮美的景色。

央视新闻星期六发表题为《“围墙挡景”捡了芝麻丢了西瓜》的热评，强调不管是自然景观还是文化遗产，都是人类共同的财富，开发者只是拥有一定期限的经营权，把景观“藏起来”只会招致反感。

评论还说，文旅经营者要秉持包容态度，以开放眼光看待南来北往的客人，频频采取“围墙挡景”的做法，可谓“捡了芝麻丢了西瓜”。