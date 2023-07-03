中国经济学家：青年失业若处理不当或成政治问题导火索

中国知名经济学家、中国宏观经济论坛联合创始人刘元春警告，中国青年失业问题可能会持续10年，且短期内会不断加剧；若处理不当，将会引发经济领域之外的其他社会问题，甚至成为政治问题的导火索。

据彭博社星期一（7月3日）报道，刘元春在中国宏观经济论坛上个月发表的2023年中期中国宏观经济分析与预测报告中，做出以上警告。

报告指出，中国青年群体失业率还会继续攀升一段时间，考虑到 2023年大学毕业生人数突破1100万，今年三季度青年失业问题将更加严峻。

报告特别指出，去年4月中国16至24岁青年失业率只有18.2%，但今年同期跃升2.2个百分点，说明青年失业问题不单是一个周期性的问题，而是系统性的问题、趋势性的问题。报告判断，今后青年失业难题可能会持续10年，短期内会不断加剧。“倘若处理不当，将会引发经济领域之外的其他社会问题，甚至成为政治问题的导火索。”

报告提出，解决青年就业问题主要靠新增就业岗位，后者主要靠新增市场主体，而新增市场主体主要靠生产性投资，特别是民间生产性投资。不过，简单采取补贴政策并不能从根本上解决民间投资不足问题，“关键还是在于完善法治建设，健全对私有产权的保护，弥合疫情以来人们对法治建设的信心缺失。”

刘元春还在报告中说，中国经济复苏的痛点与难点集中表现为“五个20%”，即青年群体调查失业率突破20%、工业企业利润总额同比下降20%、地方土地出让收入同比下降20%、房地产新开工面积同比下降20%、消费者信心指数的缺口高达20%。他并直言，这五个20%表明，相关领域压力已经突破自我修复能力。

刘元春曾担任中国人民大学副校长，并曾就中国资本发展问题，在去年4月的中共中央政治局集体学习会上作讲解。他现在是上海财经大学校长。

这份发布在中国宏观经济论坛官网的报告全长110页，执笔人还包括中国人民大学国家发展与战略研究院教授刘晓光，以及中诚信国际董事长兼总裁、中国人民大学经济研究所联席副所长闫衍。