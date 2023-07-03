侯友宜首次表明支持合乎“中华民国宪法”的九二共识

国民党内外一直关注蓝营总统参选人侯友宜的两岸论述是否会提及“九二共识”。侯友宜星期一（7月3日）首次表态，支持合乎“中华民国”宪法的“九二共识”。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，侯友宜星期天（2日）称，台湾前总统马英九是他处理两岸关系的学习楷模。侯友宜星期一接受中广董事长赵少康节目专访时，首度对“九二共识”做出表态。

侯友宜在专访中强调，他的路线从来没转变过，他从未反对“九二共识”，并支持“合乎中华民国宪法的九二共识”，主张两岸互不承认主权，互不否认治权的政治现实。侯友宜并说，他反对“一国两制”的“九二共识”，以及被民进党抹黑的“九二共识”。

主张两岸互不承认主权，互不否认治权，是台湾前总统马英九的理论。马英九星期天也在侯友宜造势大会提及此点。他说，台湾总统蔡英文公然提出“中华民国”与中华人民共和国相互不隶属的“两国论”，明显违宪；台湾和大陆的关系是一个中国底下两个地区，不是两个国家，互不承认主权、互不否认治权的设计，让台湾能够相安无事。

马英九也在致词中再度强调“九二共识”对“中华民国”的重要性。他说，在自己任内台湾共参加世界卫生大会（WHA）八次，但蔡政府因为不承认“九二共识”而无法参加。“九二共识”不是乱讲的，是真正能让台湾在国际社会上走出去的。台湾要如何在国际社会上安身立命，就要有“九二共识”，台湾海峡才不会发生战争。