中银香港完成数字人民币沙盒试验

中国银行（香港）（简称中银香港）宣布，去年底获金管局批准启动数字人民币沙盒试验后，该行与中国银行大陆分行合作，于香港展开了两期数字人民币（e-CNY）优先体验活动，并取得阶段性成果。

据《星岛日报》报道，参加活动的客户通过中银香港手机银行为其数字人民币钱包增值，并可在大陆和香港的不同商户以数字人民币消费。活动期间，客户在大陆主要以数字人民币作线下消费，特别是小额高频的支付场景，例如日常饮食、交通、零售购物等。

此外，中银香港也为香港受理数字人民币的商户提供收单服务及港元清算服务，成功验证在港使用数字人民币进行消费。

据报道，为进一步推广数字人民币应用，中银香港即将与中国银行大陆分行再次合作，在香港启动数字人民币首期“跨境购物节”活动，届时将向特选客户提供数字人民币消费红包，让客户体验数字人民币跨境支付的便利。

中银香港数字货币专项工作组副总经理陈光说，该行已将有关数字人民币沙盒试验报告提交金管局，并会根据活动期间所收集的商户和客户意见，进一步完善数字人民币产品配套。

陈光说，中银香港将聚焦加快客户申请至注册开通钱包的流程，优化客户体验；并持续向商户推广，扩大受理数字人民币的商户范围，让大陆游客可便捷地在香港使用数字人民币支付，进一步强化中银香港的跨境金融服务。

据中国媒体介绍，数字人民币与纸钞和硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名；数字人民币钱包在使用上，体验与支付宝、微信支付相似。