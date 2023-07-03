崔天凯：中美关系行进在正确路上“护栏”才能起作用

中国前驻美大使崔天凯星期一（7月3日）在一场论坛上针对华盛顿强调“为中美关系设置护栏”的说法指出，如果两国关系已经走在错误的轨道上，“护栏”又有什么用？他说，需要确保两国关系行进在正确的道路上，“护栏”才能起作用，这需要双方都有足够的政治意愿。

根据环球时报报道，崔天凯在由清华大学、中国人民外交学会主办的第十一届世界和平论坛上作出上述表述。他说，希望未来中美关系的走向是对两国有利、对世界有利，要达成这样的关系需要两国有共同的政治意愿，而不是“我赢你输”、“你死我活”的零和心态，要在目标和路径上有共识才能共同努力去实现。

崔天凯说，现在美方同事经常讲，需要“护栏”，他对这个说法有一定保留。因为如果两国关系已经走在错误的轨道上，这“护栏”有什么用？

崔天凯说，首先要确保两国关系行进在正确的轨道上，“护栏”才能起作用。这需要双方都有足够的政治意愿，并作出足够的努力，“我希望我们能取得进展”。

崔天凯还表示，他完全同意中美在很多方面可以合作的观点。他回忆称，“我在华盛顿时，中美曾在非洲埃博拉问题上有过很务实的合作，两国军方的医务人员在那些非洲国家现场都有过合作。（类似合作）为什么不能扩展到其他领域呢？”

他还说，实际上在“一带一路”倡议提出时，在成立亚洲基础设施投资银行时，中方都曾找过美方，都希望美方能够同中方一道合作。“很可惜，当时美方没有接受，如果当时美方接受了我们的提议，我们两国一起来做这些事情，现在的局面可能很不一样。”

在谈及中美近期接触“重启”时，崔天凯说，最近两国间的高层交往是好事情，双方见面坐下来谈，总比不见面、不谈要好。

但他表示，自己也注意到，布林肯访华后回到美国，说美国还会继续说中国不喜欢听的话，继续做中国不喜欢的事情。崔天凯直言，“其实我们从来没有指望美国说的话、做的事情会让中国喜欢，我们也从来没有承诺过，我们会说美国喜欢听的话，会做美国喜欢看到的事情。”

他说，关键在于双方要找到一个相互尊重的办法来处理双边关系，真正在相互尊重的基础上实现和平共处、合作共赢，这不是谁要让谁喜欢的问题。

崔天凯在当天举行的论坛上还谈及北约的前景及其扩张到亚太地区的意图。他表示，亚太地区不需要北约，“我们不欢迎北约出现在亚太。如果北约试图进入亚太，很可能意味着它的衰落。”