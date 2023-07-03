台大社科院前院长逝世 生前对院内爆发论文抄袭深感遗憾

台湾大学社科院证实，该院前院长、荣誉教授许介鳞在上星期六（7月1日）辞世，享寿90岁。许介鳞生前在脸书发出的最后一则贴文，对台大社科院内发生论文抄袭事件深感遗憾。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾大学社科院星期一（3日）公告，前院长许介鳞荣誉教授7月1日辞世，享寿90岁。

台大社科院说，许介鳞教授为社科院前院长，任期自1996年12月至2000年7月，期间正是由法学院分成社会科学院与法学院时期。1998年11月2日，台湾教育部同意法律学系升格为法律学院，原法学院更名为社会科学院。

台大社科院说，1999年8月1日社科院和法学院两院正式分立，此为法学院历史上继管理学院独立后的另一个重大演变。从此，源远流长的台大法学院走入历史，新的台大社会科学院于焉开启。前院长许介鳞继续担任更名后的社科院院长，成为社会科学院的首任院长。对于日后社科院发展及规划，居功厥伟。对于前院长许介鳞离世，社科院全体师生同表沉痛哀悼。

台大政治系也在系网公布许介鳞离世消息。台大政治系说，许介鳞风骨清峋，着作等身，尤其专精于日本殖民政治、台湾史、英国史与国际关系研究，而立一家之言，为海内外学术界所敬重。今溘然长逝，全系师生系友同表沉痛悼念。

许介鳞在脸书的最后一则贴文写于2022年7月29日，当时适逢民进党桃园市长参选人林智坚论文争议延烧。许介鳞在文中写道，他是台湾大学第一任的社科院长， 已退休23年，但见到台湾大学社科院内出现抄袭论文事件，深感遗憾。为了捍卫社科院的名誉，期盼各位教授们拿出学术良知， 同时秉持学术客观公正态度， 勇敢面对处理之。

他说，学界不容许被政治污蔑，因为学者是良心工作者，也是扮演监督政府，绝不能随便当了廉价的御用学者。“学者是净化社会最后防线。智者有勇气。”