中国著名感染病学专家王爱霞逝世，享年91岁。

据“协和医生说”微信公号消息，北京协和医院星期天（7月2日）晚发讣告，中国著名感染病学专家、中国医学科学院学部委员、北京协和医院原感染内科主任、感染内科教授王爱霞，因病于2023年7月1日逝世，享年91岁。

讣告说，院方兹定于7月5日（星期三）上午7时10分，在北京协和医院外科楼地下一层告别厅为王爱霞举行遗体告别仪式。

王爱霞1932年出生于上海市，1951年考取上海第一医学院医疗系，1956年毕业，同年进入北京协和医院内科工作，历任住院医师、总住院医师、主治医师。

王爱霞1987年获聘北京协和医院主任医师、教授，1984至1993年任北京协和医院内科学系副主任，1984至1997年先后担任北京协和医院传染组组长、感染内科主任。她在1993至1997年任北京协和医院外宾医疗科主任，1997至2008年担任中央保健委员会专家组专家。

2017年，王爱霞获授予北京协和医学院一级教授，2019年当选中国医学科学院学部委员；1995年起先后担任中华医学会传染病与寄生虫病学会主任委员、卫生部性病爱之病专家咨询委员会顾问、国家973计划人类免疫缺陷病毒生物和免疫应答机制研究专家组专家、国家自然科学基金评审专家、中国抗感染化疗杂志副主编等社会兼职。

王爱霞发现了中国大陆第一个爱之病病人和第一个中国人经性传染爱之病病毒的感染者；1995年制定了爱之病诊治的国家标准，2001年主持了该国家标准的修改；建立了中国医院院内第一个P3实验室。

王爱霞“HIV/AIDS临床诊断及免疫病理的研究”获2002年中华医学科技进步二等奖，在中国国内最早从事院内感染细菌变迁的动向研究，并主持20多项临床药理试验项目，发表论文100多篇，主编和参编多部专著，担任《中国大百科全书》-现代医学细菌学科主编。