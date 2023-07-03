中国海军“和平方舟“医院船执行和谐使命任务

中国海军将派出医院船到太平洋五国执行和谐使命任务。

据中国国防部官网星期天（7月2日）发布的消息，中国海军新闻发言人刘文胜介绍，根据中方与基里巴斯、汤加、瓦努阿图、所罗门群岛和东帝汶等五个国家达成的共识，中国海军“和平方舟”号医院船即将启航执行“和谐使命-2023”任务，赴上述国家进行友好访问并开展人道主义医疗服务。

在执行任务期间，中国海军“和平方舟”号医院船将与相关国家开展拜会交流、专业研讨等活动，并为中国驻外机构人员和当地民众提供医疗服务。

刘文胜说，这次任务是“和平方舟”号医院船第九次赴海外执行“和谐使命”任务，对于宣传“和平、发展、合作、共赢”理念，展示中国的负责任大国形象和中国海军开放自信良好形象，不断提升部队远海卫勤保障能力具有重要意义。

另据新华社2019年9月报道，“和平方舟”医院船是中国自行设计建造的第一艘制式远洋医院船，2008年12月入列，舷号866。船长178米、宽24米、高35.5米，共有八层甲板，排水量1万4300吨。

“和平方舟”医院船设有伤病员换乘、检伤分类、门诊、住院、后送撤离五大医疗区，总面积4000平方米。医院船战时负责海上伤病员医疗救护，平时为中国驻岛礁居民和部队官兵巡诊，执行国际人道主义医疗服务、重大灾难应急救援和对外军事医学交流与合作等任务，被誉为海上“生命之舟”。

入列11年来，“和平方舟”医院船先后完成“医疗服务万里海疆行”、七次“和谐使命”医疗服务、2013年赴菲律宾人道主义救援等20多项重大任务，累计航程24万多海里，医疗服务国内外民众23万余人次，成为新时代中国海军的闪亮“名片”。