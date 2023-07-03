分析：潘功胜接掌央行显示中共希望维持政策连续性

（北京综合讯）现任中国央行副行长潘功胜获中共任命为央行党委书记，为行长更迭铺路。分析人士称，这位学者型老将获提拔，意味着中国决策层在经济复苏乏力之际，更注重政策的连续性，避免剧烈变动。

中国官方上星期六（7月1日）宣布中国人民银行副行长、国家外汇局局长潘功胜出任央行党委书记的消息。彭博社星期一（7月3日）称，此项人事任命表明中国央行将维持现有政策方向。这与央行近期在经济增长压力下小幅降息、鼓励银行贷款仅向特定领域倾斜的做法一致。任命消息公布后，中国股市和信贷市场的反应都较温和。

即将满60岁的潘功胜2012年开始担任中国央行副行长，2016年任国家外汇局局长，在央行任职近11年，在房地产、债券、外汇领域有丰富经验。他也曾在剑桥大学和哈佛大学从事学习和研究工作，是剑桥大学博士后学者及哈佛大学高级研究员。

龙洲经讯中国研究部副主任贝多尔（Christopher Beddor）对彭博社说： “这项人事安排代表中国决策层偏向政策的连续性。领导层很清楚，潘功胜为市场所熟悉，且受到国内外投资者的好评。”

欧亚集团一份报告指出，潘功胜支持监管改革和监督，国际知识和人脉关系也比其他央行主事者更丰富。

但此次任命并未解答关于央行角色的关键问题，潘功胜本人亦未进入作为中共权力核心成为中央委员或候补中央委员。如潘功胜不出所料接任央行行长，他将是多年来首位“双非”（非中央委员、非候补中央委员）行长。

澳大利亚格里菲斯大学高级讲师冯辉说，这可能代表中国央行地位和影响力的降级，未来五年中国央行将是技术顾问的角色，不太可能在宏观经济决策中发挥主要作用。