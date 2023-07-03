侯友宜：若当选台湾总统 将恢复四个月义务役期

国民党总统参选人侯友宜表明，自己如果当选台湾总统，将让义务役期恢复到四个月。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾蔡英文去年宣布将四个月的义务役役期恢复为一年，中央政府近期再抛出新政策大学兵役“3+1“专案，即让大学生能在三年完成学业、一年当兵。国民党总统参选人侯友宜星期一（7月3日）在TVBS节目专访中说，只要他当选台湾总统，就恢复四个月义务役期。

侯友宜在接受TVBS“少康战情室”节目专访时说，他反对民进党政府提出的大学兵役“3+1”专案，这会让教育资源分配不均，让年轻人快上战场，且压缩学生学习时间。

侯友宜提到，两岸关系是重中之重，并表示“若当选总统，一定确保让两岸稳定和平，恢复四个月的兵役役期”。

侯友宜直言，两岸要彼此信任、务实交流，多往来才会变好朋友，否则老死不相往来，“没事也会变有事”。

在同一档节目上，侯友宜也首次表态，支持合乎“中华民国”宪法的“九二共识”。

侯友宜在专访中强调，他的路线从来没转变过，他从未反对“九二共识”，并支持“合乎中华民国宪法的九二共识”，主张两岸互不承认主权，互不否认治权的政治现实。侯友宜并说，他反对“一国两制”的“九二共识”，以及被民进党抹黑的“九二共识”。