印度多家炼油厂据报以人民币采购俄罗斯原油

消息人士透露，印度多家炼油厂已开始用人民币购买从俄罗斯进口的原油。

据路透社星期一（7月3日）引述三名消息人士报道，印度石油公司是印度最大的俄罗斯原油买家，这家公司在今年6月份成为第一家以人民币支付部分俄油交易的国有炼油厂；其中两名消息人士说，印度的三家私营炼油厂中至少有两家也在用人民币支付部分俄罗斯进口产品。

消息人士介绍，印度石油公司是通过印度工业信贷投资银行向中国银行支付人民币，来结算与俄罗斯石油公司（Rosneft）的交易。从6月起，印度石油公司就透过同样的方法以人民币结算俄罗斯石油公司的其他货物。

目前无法确定印度炼油厂使用人民币采购了多少桶俄罗斯原油。但自6月以来，印度石油公司已使用人民币结算了多批从俄罗斯进口的货物。

长期以来，美元一直是全球主要的原油交易货币，但俄罗斯开启对乌克兰的侵略战争招致多国制裁，导致俄罗斯被排除在美元和欧元的金融网络之外，促成人民币在俄罗斯的金融体系中发挥越来越重要的作用。

除了印度，巴基斯坦石油部长马利克上月也证实，巴基斯坦购买的首批10万吨俄罗斯折扣原油也以人民币结算。

根据路透社汇编的航运数据，俄罗斯被制裁后，印度炼油厂大多从迪拜的贸易商和俄罗斯的石油公司购买俄罗斯原油，如俄罗斯石油大亨卢克石油公司、俄罗斯天然气工业石油公司。

在对这些交易进行结算时，除了使用人民币，消息人士称，印度炼油厂也以阿联酋迪拉姆结算一些非美元的俄罗斯石油付款。

一名印度政府人士说，印度炼油厂在结算这类贸易时的货币首选通常是美元，但如果卖家有特别要求或银行方面不愿用美元结算贸易时，炼油厂有时会选择其他货币，如迪拉姆和人民币。