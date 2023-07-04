美财长耶伦访华前和中国驻美大使谢锋对话

美国财长耶伦访华前，和中国驻美大使谢锋会晤并进行了“坦率而富有成效”的对话。谢锋表明了在经贸问题上的主要关切，要求美方高度重视。

据路透社星期二（7月4日）报道，美国财政部发布的一份声明显示，耶伦在访问中国之前和谢锋进行了“坦率而富有成效”的对话。双方一致对为保持沟通渠道畅通和负责任管理美中双边关系而正在进行的努力表示了支持，这与耶伦即将对北京进行的访问是一致的。

声明也表示，耶伦在双方对话中提出了令人关切的问题，也表达了两个最大经济体在全球挑战，包括宏观经济和金融问题上合作的重要性。

据中国驻美国大使馆官微消息，谢锋在对话时说，一个健康稳定的中美关系符合两国共同利益，也是国际社会共同期盼。中方始终遵循中国国家主席习近平提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则看待和处理中美关系。希望美方与中方相向而行，不折不扣落实两国元首重要共识，用行动排除干扰、管控分歧，以诚意加强对话、开展合作，推动中美关系止跌回稳、重回正轨。

谢锋也表明中方在经贸问题上的主要关切，要求美方高度重视，采取行动予以解决。双方都认为会见是坦诚和建设性的，同意继续保持沟通。

耶伦将在7月6日至9日到北京访问。中国财政部星期一（7月3日）早上确认耶伦的到访日期。路透社报道，美国财政部一高级官员星期天（7月2日）说，耶伦访华期间将与中国高级官员举行会议，讨论广泛问题，包括美国对中国新反间谍法的担忧。