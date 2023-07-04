中国外交部驻港公署：卖港求荣必受法律严惩

针对美英谴责香港悬红通缉八名被指违反《香港国安法》海外港人，中国外交部驻港公署表示强烈不满和坚决反对，称卖港求荣必受法律严惩，香港特区政府正当执法不容置喙。

香港警方星期一（7月3日）悬赏通缉八名流亡海外的香港民主活动人士，美国国务院发言人、国会有关机构、美国驻港总领馆、英国外交大臣等对此表示批评。中国外交部驻港公署发言人星期二（7月4日）在官方网站发文驳斥批评，称美英妄议、干预香港法治和执法，外交部驻港公署表示强烈不满和坚决反对。

发言人称，任建峰等人长期从事反中乱港活动，逃窜海外后仍不收手，到处散布涉华涉港政治谣言和“港独”谬论，鼓动外部势力干预甚至制裁香港，公然挑战国安法权威，挑战“一国两制”原则底线，严重危害国家主权、安全和发展利益。“其行可耻、其心可诛、其罪当惩！”

发言人也说，香港警方以事实为依据，以法律为准绳，通过“保护性管辖”条款对海外反中乱港首恶分子正当执法，符合国际法及国际通行惯例。一些外国政客对香港维护国家安全的正当执法横加指责，却对自身国家安全立法密不透风、滥用国安概念的事实装聋作哑，是“伪善与双标”。

香港警务处国家安全处星期一宣布，悬红800万港元（约138万新元）通缉八名被指违反《香港国安法》的海外港人，当中包括前立法会议员许智峰、罗冠聪和郭荣铿；其他五名被通缉者为任建峰、袁弓夷、郭凤仪、蒙兆达和刘祖迪，每名被通缉者悬红100万港元。这是《香港国安法》2020年6月30日实施以来，香港警务处国安处首次悬红通缉海外的港人。

路透社报道，美国国务院发言人星期一谴责这项举措，称此举“开创了一个危险先例，威胁到世界各地人们的人权和基本自由”。英国外交部长克莱弗利也说：“我们不会容忍中国对在英国与其他国家的个人，进行恐吓和压制的任何企图。英国将永远捍卫言论自由这个普世权利，并为遭此对待的人挺身而出。”