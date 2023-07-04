蓝营青年立委参选人自发组辅选联盟助攻侯友宜

由于国民党总统参选人侯友宜民调始终不见起色，国民党青年立委参选人自发组建“全台辅选阵线”，带动党内其他立委参选人挺候，提振侯友宜选情。

据台湾《上报》星期二（7月4日）报道，这批组建辅选阵线的立委参选人包括台北市第一选区张斯纲、台北市第二选区游淑慧、台北市第七选区徐巧芯、桃园市第一选区牛煦庭、台中市第四选区廖伟翔、台中市第五选区黄健豪、台中市第六选区罗廷玮、台中市第七选区林家兴、台南市第六选区陈以信和高雄市第八选区李明璇等人。

这些立委参选人自发性发起串联，筹划组成“全台辅选阵线”，尝试透过青年活力、勇于挑战、创新选战策略的精神带动国民党2024总统、立委选举的选情，同时借此唤起党内其他立委参选人与蓝营基层对侯友宜的信心。

据悉，在国民党前文传会主委、立委洪孟楷的带头下，这群首度参选立委的年轻世代已组建Line群组，每天讨论全台性议题攻防，包含板桥私立幼儿园喂药案进度、恢复特侦组彻查民进党弊案等，以年轻人在空战的优势，与党中央、总统竞选办公室合作召开记者会，操作各项政治、民生议题，拉抬国民党大选声量。

洪孟楷受访时说，群组目前有23个成员，除了包含初次参选立委的徐巧芯、前台北市议员罗智强、新北市议员林国春等人，国民党立院党团主任及侯友宜办公室发言人也在群组中，希望可以透过这个群组，三方合作议题攻防，让这些青年立委参选人能与总统竞选办公室及党团沟通交流。

侯友宜自5月17日受国民党征召参选总统以来，民调持续下滑，甚至稳居垫底局面，致使蓝营基层、立委参选人忧心忡忡，不仅支持者“换侯”声音从未间断，甚至有蓝营立委参选人抛出“政党轮替大联盟”“找民众党总统参选人柯文哲来站台”等意见，逐渐动摇侯友宜“最强母鸡”的地位。

同时，鸿海创办人郭台铭可能独立参选总统，普遍分析认为，这会更进一步边缘侯友宜在2024年总统选战中的角色，使国民党选情更加悲观。