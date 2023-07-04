中国驻日大使：IAEA报告不能成为排核处理水通行证

中国驻日本大使馆表示，国际原子能机构（IAEA）的报告不足以成为日本排放核废水的“通行证”，日本应正视国内外合理关切，本着负责任的态度撤销核废水“排海错误决定”。

据国际在线消息，中国驻日本大使馆星期二（7月4日）召开记者会，就福岛核处理水排海问题阐述中方立场。吴江浩表示，福岛核废水排海事关各国民众健康、全球海洋环境和国际公共利益，引起国际社会广泛关切。IAEA评估报告不能成为核废水排海“通行证”，强推排海违反国际法义务。

吴江浩说，IAEA是促进安全、可靠、和平利用核技术的国际机构，不是评估核废水对海洋环境和生物健康长远影响的合适机构。更要指出的是，日本限制机构工作组授权，不接受评估其他处置方案。“机构报告证明不了日方排海的正当性与合法性，免除不了日方应承担的道义责任和国际法义务。”

吴江浩说，日本应正视国内外正当合理关切，履行国际法义务，本着对科学、对历史、对全球海洋环境、对全人类健康和对子孙后代负责的态度，撤销排海错误决定，切实以科学、安全、透明的方式处置核废水，并接受严格国际监督。吴江浩也说，迄今中方已就福岛核废水处置问题向日方反复表明严正立场。

东京电力公司计划在2023年夏天正式开启福岛核处理水排放。日本内阁官房长官松野博一星期一（7月3日）表示，日方这一计划没有变化。

据日本朝日电视台报道，国际原子能机构总干事格罗西计划在当地时间星期二上午抵达日本，随后将与日本首相岸田文雄会晤，并将向岸田文雄提交IAEA关于福岛核处理水排放的调查报告。此前，IAEA调查团已对福岛核处理水排海问题进行了多次调查，并制作了关于核处理水入海安全性的调查报告。

报道称，格罗西计划在星期二下午与岸田会面，届时将把这份调查报告交予岸田。岸田在对报告内容进行评估后，将正式决定核处理水排放日期。格罗西星期三（7月5日）还将前往福岛第一核电站，并计划与当地相关人员交换意见。