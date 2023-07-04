香港企业家违反国安法被通缉 儿媳议员宣布已脱离关系

香港企业家袁弓夷被香港特区政府通缉后，儿媳容海恩尝试撇清与袁弓夷的关系，表示两人已脱离关系，并支持港府尽早将相关人士缉拿归案。

据网媒“香港01”星期一（7月3日）报道，也是香港立法会议员的容海恩在题为“支持维护国家安全 应依法通缉将疑犯缉拿归案”的声明中说，知悉外界关注自己与其中一名被通缉人士袁弓夷的关系，但她强调，自己已在2022年8月登报宣布与袁弓夷脱离关系，因此袁弓夷的行为与自己无关。

她说，任何人都不得危害国家安全，而袁弓夷在海外筹组“香港议会”，推动以公投推翻北京中央政府和港府，又要求外国政府制裁香港法官，有关行为已涉颠覆国家政权罪、勾结外国或境外势力危害国家安全罪。

袁弓夷星期一被列入港府的悬红通缉名单，这是港府首次悬红通缉被指违反《香港国安法》潜逃海外的港人。其他被列入名单的还有罗冠聪、许智峰、任建峰、郭凤仪、郭荣铿、蒙兆达和刘祖迪。他们目前分别定居加拿大、澳大利亚、美国和英国等地。

容海恩表示，被通缉的八人因被香港国安处指涉犯下危害国家安全罪，勾结外国或者境外势力等罪名，而被警方悬红每人100万元（港元，约17万新元）通缉。她认为，维护国家安全是应有之义，因此支持国安处的决定，必须全面遏止任何危害国家安全的行为，透过《香港国安法》尽快将嫌犯缉拿归案。

针对八名被通缉人士均不在香港，有外界质疑通缉的功效，容海恩不以为然，认为港府可先咨询律政司意见，并在取得法律意见及香港法庭发出的拘捕令后，正式通知相关国家，要求当地执法机关将逃犯拘捕，继而引渡回港受审。

她续称，即使该国已暂时终止与香港的移交逃犯协议，港府仍可按个别事件要求合作；中国是国际刑警组织（INTERPOL）的成员，香港属于中国支局，可以要求国际刑警组织通过全球近200个国家成员，通缉《香港国安法》逃犯。