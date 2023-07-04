亲绿民调：侯友宜支持度继续垫底

亲绿民调显示，国民党总统参选人侯友宜民调继续位居第三，落后于民进党总统参选人、台湾副总统赖清德和民众党总统参选人柯文哲。若鸿海创办人郭台铭独立参选，民调与侯友宜不相上下。

据台湾《联合报》报道，台湾亲绿机构“正常国家文化基金会”政策中心星期二（7月4日）公布最新总统选举民调结果。民调显示，侯友宜、赖清德和柯文哲三人竞争下，赖清德以34%支持度领先侯友宜的17%和柯文哲的25%。

桃园市中坜区立委参选人彭俊豪分析，依政党倾向来看，约18.9%的国民党支持者支持柯文哲，支持侯友宜的国民党支持者只剩56.4%。泛蓝民众中，有两成支持柯文哲。

依县市别分析，赖清德与柯文哲在台北市支持度不相上下，意味着柯文哲担任台北市长的执政经历并没有获得台北市民较高的支持，而赖清德在六都（台北市、高雄市、新北市、台中市、台南市和桃园市）除台中市外，都领先侯友宜及柯文哲，柯文哲在宜兰县及新竹县获得近五成民众支持，而侯友宜在六都均垫底。

若是赖清德、柯文哲、侯友宜、郭台铭四人竞选，赖清德以31%领先柯文哲的19%，郭台铭和侯友宜则打成15%平手，不相上下。

经交叉分析比对发现，在四人竞争的情况下，年轻人支持度依序为柯文哲、郭台铭、赖清德、侯友宜，其中在20至39岁的年龄层中，柯文哲的支持度依然最高；在20至24岁、30至49岁及60至64岁的年龄层中，侯友宜皆被郭台铭超车，显示在大部分年龄层看来，郭台铭比侯友宜更有吸引力。

另外，从立委投票倾向来看，民进党获得26%的支持、国民党获得27%、民众党则是12%；政党认同部分，民进党有29%、国民党获得23%、民众党为18%。这意味着，国民党区域立委参选人支持度高于政党支持度，民进党和民众党政党认同度则高于区域立委参选人支持度。

上述民调由正常国家文化基金会政策中心负责问卷设计，访问时间是6月30日到7月2日三天，对象是全台20岁以上成年人，有效样本1075人；抽样误差在95%信心水准下约正负2.99个百分点。