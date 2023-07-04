郭台铭与六名蓝营立委参选人会面 称会解决台困境

鸿海创办人郭台铭近日动作频频，他星期一（7月3日）早上与六名国民党立委参选人会面，并喊话“壮志在我心”，强调会努力解决台湾现存的困境。

有可能独立参选台湾总统的郭台铭星期一晚在脸书发文披露，自己当天到台南市和高雄市与国民党立委参选人王家贞、李眉蓁、陈美雅、李明璇、锺易仲、曹桓荣及国民党高雄市议员黄绍庭会面。郭台铭说，自己与众参选人会面是为了“政党轮替”，终结民进党政府的傲慢执政。

郭台铭称，目前时局是关键时刻，如果台湾不改变就会沉沦。他还表明，自己愿尽绵薄之力协助参选人们，帮助所有前线战将，称这是他目前“最重要的角色”。

郭台铭提到：“数年来的荒腔走板，国家长年累积的问题与挑战迫在眉睫。”他称，这几年无论去到台湾何处，都可以感受到民众思想的改变，及寻求改变的社会氛围。

郭台铭提到，台湾当今再次面临时代浪潮的挑战，并列举AI产业革新、俄乌战争、中美对抗等国际局势，点出晶片供应链对于台湾的重要性。他说，台湾正面临“五缺”：缺电、缺水、缺工、缺订单、缺技术等难题，这些问题尚未解决，将伤害台湾产业以及年轻人的未来。

郭台铭表示，自己将努力为台湾目前困境寻得解方，并引用“一年之劳，为数十年之利；十年之劳，为数百年之利者，君子为之”，表明自己会达成别人做不了的事情。他更在结尾感慨：“愿明月照大江，壮志在我心”，强调自己会为民做事，并主张社会应不被意识型态主导，须以务实、专业、团结等方式改革台湾。

针对与郭台铭会面，李眉蓁也在脸书发文力挺郭台铭是“中华民国派，忧国忧民”，并表示下架民进党政府是共同目标。