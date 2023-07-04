美半导体公司AXT：将向中国申请进口镓和锗

在中国限制半导体原材料镓和锗出口后，美国半导体晶圆制造商 AXT公司表示，将积极向中国申请获得购买镓和锗产品的许可。

据路透社星期二（7月4日）报道，总部位于加州、在中国拥有制造设施的美国半导体公司AXT表示，其中国子公司北京通美晶体技术公司将立即着手准备申请材料，以向中国购买镓和锗。

AXT首席执行官 Morris Young表示: “我们正在积极寻求必要的许可，并努力将对客户的任何潜在干扰降至最低。”

中国商务部星期一（7月3日）表示，将从8月1日起控制八种镓产品和六种锗产品的出口，以保护国家安全和利益。镓用于氮化镓和砷化镓化合物半导体，用于电力电子产品和5G基站等。锗还用于红外技术、光纤电缆和太阳能电池。全球80%的镓和锗由中国供应。

AXT表示，今年第一季度从中国购买的砷化镓和锗基板产品用于其消费、汽车、显示器和工业应用中，给该公司贡献了约430万美元（580万7600新元）的收入。

美国NBC曾报道AXT与中国军工巨头公司中国电科有紧密关系。 AXT据报是中国电科集团旗下一家半导体公司的供应商，但不清楚具体是哪一家。据美国之音的报道，2021年，AXT在加州总部只雇佣了28人，而在中国雇佣近1400人。

杰富瑞分析师在一份报告中说，限制镓和锗出口是中国在美中科技战争中第二个、也是更大的反制措施。北京此前在5月份禁止了中国企业从美国存储芯片制造商美光公司购买产品。