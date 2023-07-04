中国公安部：关停或禁言造谣传谣网络账号1万多个

网络谣言打击整治专项行动开展以来，中国公安机关共侦办网络谣言案件1600余起，清理网络谣言信息42万余条，关停或禁言造谣传谣网络账号1万余个。

中国公安部星期二（7月4日）在官方网站公布上述数据。

中国公安部称，近年来，一些自媒体从业人员假借社会热点事件编造传播网络谣言，有的甚至公然在网上自编自导自演、无中生有炮制虚假案事件，以此吸粉引流、非法牟利；一些网站企业落实网络安全主体责任不到位，放任网络谣言在其所属平台大量传播扩散，造成恶劣社会影响；一些“网络水军”团伙频繁插手、恶意炒作相关案事件，通过编造传播虚假信息“造热点”“蹭热度”“带节奏”，以达到引流牟利、敲诈勒索等目的。

公安部称，相关违法行为扰乱网络空间秩序，扰乱社会公共秩序，不仅涉嫌违反《治安管理处罚法》有关规定，情节严重的还可能构成编造传播虚假信息罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪等犯罪。

公安部网安局有关负责人称，公安机关网安部门将坚决遏制网络谣言高发频发态势，切实营造清朗网络空间，维护国家政治安全和社会大局稳定。同时，请广大网民牢记“互联网不是法外之地”，严格遵守相关法律法规，自觉规范个人网上言行，做到“不信谣、不传谣、不造谣”，共同携手维护网络空间秩序。