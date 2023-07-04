欧盟最高外交官博雷利据报下周将访华

在欧洲试图厘清应如何管理与中国在经济领域的竞争关系之际，欧盟外交和安全政策高级代表博雷利下周将前往北京与中国官员会晤。

据彭博社星期二（7月4日）报道，欧盟驻华大使庹尧诲（Jorge Toledo）透露，博雷利将于下个星期一（7月10日）抵达北京，与中国国务委员兼外交部长秦刚和其他高级官员会面。

庹尧诲星期日（7月2日）在第十一届世界和平论坛上说，布鲁塞尔将继续向中国提出“战略性的问题”，包括人权问题和俄罗斯在乌克兰的战争。他补充说，双方预计在9月份继续就经贸问题进行对话，并可能在今年年底举行领导人峰会。

彭博社报道称，在博雷利访华之际，北京正试图说服欧洲采取比美国更温和的立场。美国已对中国实施一系列出口管制，限制中国获取先进技术。荷兰在6月底也跟随，扩大了对中国的芯片设备出口限制。作为反击，中国政府则在星期一宣布将对镓、锗相关物项实施出口管制。

欧盟对这两种金属和相关产品依赖很大。布鲁塞尔智库布鲁盖尔研究所（Bruegel）的一名研究员在接受彭博社采访时表示，中国是在提醒人们，谁在这场游戏中“占据上风”。她说，残酷的现实是，西方至少需要10年时间才能消除对中国矿产供应链的依赖。

报道指出，欧盟已经有过类似的教训。俄罗斯去年入侵乌克兰时，因为欧盟急于寻找新的石油和天然气供应来源，导致通胀飙升，并引发了对整个能源行业可能崩溃的担忧。因此，虽然美国一直敦促欧洲对中国采取强硬立场，但欧盟委员会主席冯德莱恩称，欧盟需要“降低”来自中国的风险，但不是全面的“脱钩”。