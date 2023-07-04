美媒：拜登政府将限制中国公司使用美国云计算服务

据知情人士透露，拜登政府正准备限制中国公司使用美国的云计算服务，此举可能进一步加剧世界两大经济体之间的紧张关系。

美国《华尔街日报》星期二（7月4日）引述知情人士报道说，如果新规定被采纳，亚马逊和微软等美国云服务提供商将需要向美国政府申请获得许可，才能向中国客户提供云计算服务。

报道称，对云计算的限制，实际上是填补了拜登政府芯片设备出口限制政策上的“漏洞”。因为中国的人工智能公司利用美国的云服务绕过了当前的出口管制规定。报道引述国家安全分析人士警告称，中国的人工智能公司如果要使用先进芯片，就可以从美国的任何一家云服务商处获得，不需要直接购买芯片。

美国乔治敦大学（Georgetown University）安全与新兴技术研究中心（Center for Security and Emerging Technology）的研究员 Emily Weinstein告诉《华尔街日报》，“如果任何一家中国公司想要使用英伟达A100芯片，他们可以从任何一家云服务提供商那里获得。这是完全合法的”。

报道引述知情人士的话说，美国商务部预计将在未来几周内公布这一行动，作为其10月份实施的半导体出口管制政策扩大的一部分。

报道也指出，在拜登政府采取上述举措的消息传出之前，中美两国政府围绕先进技术供应的竞争，分别都采取了限制措施，让技术竞争变得更为紧张。报道提到了中国商务部星期一（7月3日）宣布对用于先进芯片制造的金属实施出口限制。