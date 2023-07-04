侯友宜改口 称不反对延长兵役至一年

国民党总统参选人侯友宜星期一（7月3日）公开表态自己反对将兵役延长到一年后，隔天又改口，称自己不反对现在延长兵役，前提是要先建立两岸和平稳定的关系。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，侯友宜星期二（4日）说，他没有反对现在将兵役延长至一年，当前之所以不得不将兵役延长至一年，是因为在民进党执政下，两岸兵凶战危、濒临战争边缘，延长兵役是不得不的选择。侯友宜强调，他反对的是民进党“3+1”（男大学生念三年书，当一年兵）兵役政策的主张。

侯友宜说，回到四个月的兵役有一个重要的前提，就是要先建立两岸和平稳定的关系。若当选总统，他一定会努力与对岸建立互信与对话机制，让台海重新回到和平稳定，这才有可能恢复四个月兵役。

侯友宜指出，美国是台湾长久以来最坚强的盟友，他当选总统后，一定会加强国防战备，一定会维护自我防御能力，一定会持续对美军购。

侯友宜星期一接受TVBS“少康战情室”节目专访时，表示自己反对明年起兵役延长到一年，表示“若当选总统，一定确保让两岸稳定和平，恢复四个月的兵役役期”。

这番表态引来绿营的抨击，称侯友宜的主张令人讶异，“有点搞不清楚到底是哪一党的总统参选人”，因为包括国民党主席朱立伦、台北市长蒋万安、中广董事长赵少康等人都支持兵役延长，国民党团也曾召开记者会表达支持一年役期。

台湾总统蔡英文去年年底宣布兵役改革政策，包括义务役从现行的四个月延长至一年，预计2024年元旦生效，适用于2005年起出生之役男。