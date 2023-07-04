中国国有银行据报向地方政府融资平台提供长期贷款

据知情人士透露，中国大型国有银行正向地方政府融资平台提供超长期贷款，并暂免付利息，此举将帮助中国地方政府在高达9万亿美元（12.16万亿新元）的债务压力下，避免出现信用紧缩的状况。

据彭博社星期二（7月4日）的报道，近几个月来，中国工商银行和中国建设银行等大型国有银行开始向符合要求的地方政府融资平台新增25年期的贷款，现行大多数企业贷款为10年期。

彭博社引用知情人士的消息称，部分新增贷款在前四年将暂免支付利息，不过利息将在之后累计。报道称目前无法确定这种新增长期贷款的总规模。

地方政府融资平台（LGFV）是中国的地方政府除了发行政府债券之外的另一种融资方式。LGFV大多数以城市投资公司的形式存在，地方政府通过LGFV的借贷，被视为是“隐性债务”，这类借贷虽然以地方政府信用为保证，但利息成本通常更高。

彭博社报道指出，市场也越来越关注规模达9万亿美元的LGFV债务市场。尽管目前没有一家城投的公开债务出现违约，但最近出现在最后一刻才偿付的一些案例，令外界重新质疑该行业的偿债能力。

报道称，市场对中国地方政府金融脆弱性的担忧持续增加，使得政策制定者对启动大规模刺激计划一直持谨慎态度。同时，为了避免政府层面的违约，当局不得不通过扩大融资。根据高盛集团的估计，包括政府官方借贷以及地方政府融资平台和政策性银行持有的债务在内，总额约为23万亿美元。

总部位于北京的中国工商银行和建设银行的媒体代表没有回应置评请求。