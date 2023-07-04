九架次大陆军机兵分四路飞越台海中线

九架次中国大陆军机兵分四路飞越台海中线，与此同时，台军举行“神弓”操演，演练使用“刺针”防空导弹。

综合自由时报网和联合新闻网报道，台湾国防部星期二（7月4日）上午通报，自早上8时许，陆续侦获大陆歼10、歼11、歼16、苏恺30、轰6、运8反潜机等各型机计24架次出海活动，其中逾越海峡中线及其延伸线进入台湾西南防空识别区九架次，另有舰艇四艘配合执行联合战备警巡。

根据台国防部公布的大陆军机航迹图，两架歼10战机、两架苏恺30战机、两架歼11战机、两架歼10战机由北自南，兵分四路逾越台湾海峡中线，另有一架运8反潜机进入台湾西南防空识别区。

与此同时，台军于屏东举行“神弓”操演，验证“刺针”防空导弹防空效力。此次演习，共进行双联装刺针导弹以及车载版本的复仇者防空导弹系统两种模式，射击空中靶弹及靶机，上场操作的士兵均为第一次实弹射击。

台军7月4日在屏东满州乡九棚地区举行“神弓操演”。图为复仇者导弹系统发射刺针导弹。 （自由时报）

刺针导弹为台军重要的野战防空武器，具备“射后不理”功能，发射手在追瞄到目标后，导弹采用红外线热追踪及紫外线物体追踪自动击向目标。刺针导弹运用场域灵活，可由单兵肩扛操作，也能使用双联装发射器，也能搭配复仇者防空导弹系统使用。

台湾国防部发言人孙立方少将在操演后说明大陆军机活动情况，孙立方说，台军运用联合情监侦手段，全程掌握解放军动态，并检派任务机、舰及岸置导弹系统，严密监控应处。

孙立方说，维持区域安全稳定，是区域各方的共同责任，国际社会对此也有高度共识，任何可能带来冲击的挑衅行为，都无益于区域安全。