蓝营立委批蔡英文类无偿供立陶宛半导体技术

针对台湾与立陶宛投入1400万欧元（下同，约2061万新元）开展半导体研发和人才培养合作，国民党立委王鸿薇抨击台湾单方面配合立陶宛，“类无偿”提供立陶宛资金和半导体技术，是“撒币外交”。

综合台湾《中国时报》《上报》和中央社报道，王鸿薇星期二（7月4日）召开记者会爆料称，2021年10月台湾与立陶宛签订半导体合作备忘录，原来分别由台湾与立陶宛政府共同投入650万欧元投资一家立陶宛私企，协助发展半导体产业，后来却演变成台湾单方面出资。随后立陶宛再狮子大开口，将合作金额倍增，不仅要求台湾支付1400万欧元，还让台湾工研院“类无偿”提供技术给立陶宛。

王鸿薇指出，立陶宛这样的抬价根本没有道理，除了一开始双方协议总价650万欧元已由台湾方面全额支付外，立陶宛所要求的1400万欧元中，有620万竟是要拿来和工研院购买技术转移。如此一来，等于工研院技术完全无偿奉送立陶宛。

王鸿薇痛批，在2022年9月30日双方会议中，立陶宛外交官还放出狠话，说如果台湾不同意，就要回报立陶宛外交部长称“立方助台之心，高于台方助立之心”，随即离席会议，态度极度嚣张跋扈。但台湾总统蔡英文亲自请国安会秘书长顾立雄下令，召开会议拍板定案，台湾外交部居然还“丧事喜办”，把卖台当成政绩来宣扬，“这就是丧权辱国、撒币外交”。

王鸿薇称，她知道台湾的国际处境艰困，也知道与世界各国拓展关系不易，但如果依循立陶宛此例将会没完没了。她说，双方应该依据双边合作计划，以650万欧元为限，不宜因对方施压威胁再增加。

对此，台湾外交部回应，台湾半导体技术制程成熟，立陶宛在雷射科技技术领先全球，双边秉持互惠互利基础，推动深化关键产业韧性合作，双方共同出资协助立国建构半导体能力，并非开设半导体工厂，而且后续资金都须由立陶宛挹注。台湾与立陶宛同为抵抗威权扩张的民主伙伴，双方各项领域合作绝对不是“凯子外交”，更非“丧权辱国”。