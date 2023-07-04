中国医疗媒体“八点健闻”多个账号被封

专注于中国医疗健康深度报道的新媒体“八点健闻”被查封。该媒体曾经深度报道公立医院院长薪资、常用药涨价等话题。

从星期一（7月3日）起，“八点健闻”的微信公众号、微博号、知乎账号等均无法打开，理由显示为“接相关投诉，违反《互联网用户公众账号信息服务管理规定》”。

八点健闻因为犀利地探讨中国健康领域的话题，在行业内受到广泛关注。上个星期三（6月28日），该媒体发布《公立医院院长，工资该是医生的几倍?》的报道，探讨中国公立医院院长收入从何处来，属于什么等级的问题，并指出在市场化改革余波影响下的中国公立医院，变得越来越像企业，渴求于数字的增长和规模的扩张，热衷于各种招揽甚至争抢病人的手段，持续陷入无序竞争的泥沼。

另一篇题为《拉不住的药价狂涨》的报道则点出市场上的一些处方药、常用药正在暗中涨价，甚至有一些药物涨价了十几倍。而在最新的《8500万残障人，集体过着“有障碍”的生活》中，文章指出中国无障碍电梯的使用非常复杂，残障人基本无法独立出门使用公共交通。

有媒体行业人士认为，“八点健闻”涉及的不仅是普通的科普、医疗话题，而是犀利的“硬报道”，揭露出许多问题，可能触动到一些人的利益，导致账号被封。

中国财经媒体财联社下的“鲸平台”在星期二（7月4日）发布的一则文章中称，八点健闻自2020年以来对冠病疫情的报道令人印象深刻。

八点健闻成立于2018年，曾在2022年与浙江省官方新媒体“浙江宣传”和中央广播电视台“中国之声”等大号，一同入选“中国应用新闻传播十大创新案例”。